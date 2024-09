Fogo em casas, estradas cortadas. Portugal ativa mecanismo de proteção civil da UE

Portugal ativou o mecanismo de proteção civil da União Europeia. A informação foi confirmada à Renascença por fonte oficial da Proteção Civil. De acordo com a fonte, o objetivo é o reforço de meios aéreos para ajuda ao combate aos incêndios em Portugal.

A partir de agora, ativado o mecanismo, os vários países europeus receberão esse pedido de ajuda, informando, depois, sobre os meios têm disponíveis para fazer chegar a Portugal.

Em Albergaria-a-Velha, há várias habitações atingidas pelo fogo, segundo indicação de fonte da autarquia, citada pela agência Lusa. Neste caso, as chamas começaram no concelho de Sever do Vouga.



O fogo de Oliveira de Azeméis é o que mais meios mobiliza e que nesta altura obriga ao corte de trânsito em troços da A1, A25 A29 e também do IC2.



A GNR apela para que os automobilistas não circulem nas zonas dos fogos. "Os condutores devem abster-se de circular nas vias em direção a Aveiro. É a melhor forma de manterem a integridade física e não colocarem em perigo a vida", disse à agência Lusa o major Vítor Ribeiro, da GNR de Aveiro, cerca das 9h00 desta segunda-feira.

Segundo a militar, as alternativas às três autoestradas cortadas no distrito "são muito voláteis e escassas".

No combate às chamas, estão mais de 500 operacionais e três meios aéreos.

No total, há 14 incêndios ativos e fora de controlo em todo o país. Há mais de 20 meios aéreos a operar.

[notícia atualizada às 10h25 com informação da ativação do mecanismo de proteção civil]