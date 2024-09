Dois aviões canadair de Espanha chegam a Portugal esta segunda

Dois aviões canadair de Espanha chegam hoje a Portugal para combater os incêndios que lavram no país ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, disse à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Além destes dois aviões pesados de Espanha, estão também previstos chegar a Portugal outros dois meios aéreos de França, segundo o MAI.

Fonte da Proteção Civil disse entretanto à Lusa que também já manifestaram disponibilidade para apoiar Portugal a Itália e a Grécia, com dois aviões canadair cada, totalizando oito os meios aéreos que podem chegar a Portugal através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

O reforço destes oito meios aéreos de combate a incêndios surge após o pedido feito à União Europeia, numa altura em que vários incêndios estão a atingir o país, sobretudo no distrito de Aveiro.

No domingo, o Governo declarou situação de alerta para todo o território do continente até às 23h59 de terça-feira devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais.

A fonte do MAI disse ainda à Lusa que o secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Ribeiro, está a acompanhar a situação na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o último balanço da ANEPC, ao final da manhã de hoje estavam ativos 36 incêndios, que mobilizavam mais de 2.100 operacionais, apoiados por 645 viaturas e 32 meios aéreos.