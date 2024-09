Cinco fogos no distrito de Aveiro mobilizam mais de 1.200 operacionais

Cinco incêndios de grandes dimensões no distrito de Aveiro, que provocaram já dois mortos esta segunda-feira, mobilizavam, pelas 17h00, mais de 1.200 homens, apoiados por 391 viaturas e 12 helicópteros.

Segundo o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dos cinco incêndios significativos no distrito de Aveiro, o que deflagrou no domingo, às 14h52, na União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz, em Oliveira de Azeméis, era o que, pelas 17h00, concentrava mais meios no local, com 614 operacionais, 205 viaturas e cinco helicópteros.

No concelho de Sever do Vouga lavraram à mesma hora dois incêndios, um na freguesia de Sever do Vouga, que deflagrou no domingo, pelas 15h00, estando as chamas a ser combatidas por 242 operacionais, apoiados por 75 carros e cinco helicópteros, e o segundo na freguesia de Pessegueiro do Vouga, que contava com 95 operacionais, apoiados por 28 viaturas e um helicóptero.

Já o incêndio em Albergaria-a-Velha, que começou no domingo no concelho vizinho de Sever do Vouga e chegou esta segunda de manhã a habitações localizadas na Cruzinha e Vila das Laranjeiras, mobilizava 196 operacionais, 58 viaturas e um helicóptero.

Em Canedo, Santa Maria da Feira, o incêndio estava a ser combatido por 75 operacionais e 25 viaturas.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), uma pessoa ficou carbonizada no fogo de Sever do Vouga e outra sofreu um ataque cardíaco no incêndio de Albergaria-a-Velha.

Entretanto, a Guarda Nacional Republicana esclareceu em comunicado que foi encontrado cerca das 15h30 um corpo carbonizado na zona florestal do Sobreiro, no concelho de Albergaria-a-Velha. .

"Pelos factos apurados até ao momento, trata-se de um cidadão de nacionalidade brasileira, de 28 anos de idade, funcionário de uma empresa que se dedica à exploração florestal. Este cidadão terá ido, juntamente com outros funcionários da empresa, recuperar alguma maquinaria que se encontrava na zona afetada pelo incêndio", refere a GNR, adiantando que a Polícia Judiciária foi chamada ao local, e assume a investigação da ocorrência.

No domingo, um bombeiro que combatia um incêndio na região de Oliveira de Azeméis morreu vítima de doença súbita.

Foram também contabilizados quatro feridos, sendo que três estão internados no hospital de Aveiro e um quarto foi transferido para os Hospitais da Universidade de Coimbra, informou a proteção civil.

Cerca de 70 pessoas tiveram de ser retiradas e pelo menos cinco imóveis, incluindo habitações, foram atingidos pelas chamas em diferentes incêndios rurais que deflagraram entre domingo e hoje nas regiões Norte e Centro, segundo a Proteção Civil.

Em conferência de imprensa, às 13h00, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, indicou que as evacuações foram registadas nos fogos de Oliveira de Azeméis, Sever do Vouga e Cabeceiras de Basto, e têm "corrido dentro do expectável", com a colaboração das populações.

Portugal pediu ajuda à União Europeia ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e já disponibilizaram meios aéreos França, Itália, Espanha e Grécia, num total de oito canadair.

Fonte do Ministério da Administração Interna disse à Lusa que os dois aviões canadair espanhóis já estão a atuar nos incêndios em Portugal.

Os dois aviões pesados de Espanha chegaram a Portugal às 17h00.

As chamas obrigaram hoje a cortes de trânsito em várias vias, tais como a A1 entre Coimbra Norte e Estarreja, A25 entre o Nó Aveiro e Reigoso, a A29 sentido norte-sul entre Estarreja e Angeja, IC2 entre Salreu e Águeda, a EN238 em Sever do Vouga, a EN109 entre Estarreja e Aveiro e a EN16 entre Cacia e Albergaria-a-Velha. .