Chamas consumiram três casas em Gondomar

Três casas arderam hoje no incêndio que está a lavrar na freguesia de Jovim, em Gondomar, revelou à Lusa fonte da GNR, confirmando haver pessoas desalojadas, sem contudo especificar a quantidade.

O incêndio, em curso desde as 13h02, já avançou na direção da freguesia vizinha da Foz do Sousa, tendo sido encerradas, por precaução, escolas locais, revelou fonte da Proteção Civil.

Devido ao avançar das chamas, mantém-se o corte na circulação na Autoestrada (A) 43, entre Gondomar Este e nó da A41, e na Estrada D. Miguel, ambas em Gondomar.

Numa publicação na sua página no Facebook, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, assinalou, ao início da tarde a possibilidade de corte da Estrada Nacional 108, que junto ao rio Douro liga o Porto e Entre-os-Rios.

A página do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto indicava às 14h24 que estavam no combate às chamas 35 operacionais apoiados por nove viaturas.