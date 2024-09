Cerca de 70 pessoas retiradas e alguns imóveis atingidos no Norte e Centro

Cerca de 70 pessoas tiveram de ser retiradas e pelo menos cinco imóveis, incluindo habitações, foram atingidos pelas chamas em diferentes incêndios rurais que deflagraram entre domingo e esta segunda-feira nas regiões Norte e Centro, segundo a Proteção Civil.

Em conferência de imprensa, às 13h00, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, indicou que as evacuações foram registadas nos fogos de Oliveira de Azeméis, Sever do Vouga e Cabeceiras de Basto, e têm "corrido dentro do expectável", com a colaboração das populações.

Referindo que a contabilização dos danos divulgada neste "briefing" poderia ter de ser atualizada, o responsável indicou que, em Sever do Vouga, arderam uma habitação e um anexo agrícola, em Cabeceiras de Basto uma habitação e, num outro fogo em Albergaria-a-Velha, um turismo rural e, de forma parcial, uma habitação.

As chamas obrigaram a cortes de trânsito nas autoestradas A25, A1 (incluindo no nó com a A41), A29, A17 e A32 e no Itinerário Complementar (IC) 2, além de motivarem alguns condicionamentos ferroviários.

"A situação não está fora do controlo. A situação está muito complexa", resumiu o comandante nacional, sublinhando que é necessário reduzir o número de ignições, que afetam sobretudo as regiões Norte e Centro.

Pelas 13h00, estavam cerca de 3.500 operacionais envolvidos diretamente nas ações de socorro.