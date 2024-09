Autarca de Vila Pouca de Aguiar pede meios para combater fogos

A situação agravou-se no incêndio em Vila Pouca de Aguiar, que se aproxima da aldeia de Vila Meã, disse esta segunda-feira a presidente da câmara, que pediu mais meios para combater os três fogos verificados no concelho. .

Num ponto de situação feito à agência Lusa pelas 17h00, Ana Rita Dias referiu que depois de lavrar próximo de Bornes de Aguiar, zona onde foi dado o alerta de incêndio pelas 07h36, o fogo avança para outra aldeia desta freguesia, Vila Meã.

"Estamos a solicitar meios, só que está difícil de virem. Se tivessem mandado os meios logo que foram solicitados nesta altura não teríamos este caos aqui", lamentou a autarca, que realçou que desde as 09h30 que são pedidos meios aéreos para ajudar no combate a este incêndio.

A falta de meio aéreos, na opinião de Ana Rita Dias, é precisamente a maior dificuldade no combate a este fogo que lavra numa zona de pinhal e mato, numa zona montanhosa.

O vento foi também outra dificuldade apontada pela autarca, que referiu que se verificam várias projeções no terreno.

"Já temos outro foco em Sabroso de Aguiar e acabámos de ser informados de que está outro em Telões", realçou ainda a autarca. .

Nas redes sociais o município do distrito de Vila Real deixou um apelo à população para que mantenha a calma, não faça deslocações, para que regue à volta das habitações e se mantenha no interior das casas com janelas fechadas.

O alerta para o incêndio de Bornes de Aguiar foi dado às 07h36 e, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional e Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 17h30 estavam mobilizados para o combate 149 operacionais e 43 viaturas.

Em Sabroso de Aguiar o alerta foi dado às 16h13 e empenhava 27 operacionais e seis viaturas, enquanto em Telões o alerta foi lançado às 16h52 e para o local foram mobilizados 10 operacionais e duas viaturas.

Devido à previsão de risco elevado de incêndio na generalidade do território, a ANEPC aumentou o estado de alerta e prontidão dos meios de socorro para o nível mais elevado, para esta segunda-feira e terça-feira.

Após o alerta das entidades de proteção civil, também o Governo declarou Situação de Alerta para todo o território do continente até às 23h59 de terça-feira com medidas excecionais devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão hoje em perigo máximo de incêndio mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, Porto, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.