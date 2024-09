Autarca de Fafe recomenda comportamentos preventivos e agradece mobilização

O presidente da Câmara de Fafe (Braga), Antero Barbosa, agradeceu esta segunda-feira a mobilização de meios e pessoas no combate aos incêndios rurais que lavraram nos últimos dias naquele concelho, recomendando aos cidadãos comportamentos preventivos.

"O dia de ontem [domingo] foi muito complicado, porque fomos atacados em várias frentes, com ignições muito distantes umas das outras", afirmou, em declarações à agência Lusa, sinalizando que "o pior já passou".

Segundo o autarca, só o apoio e colaboração das corporações de bombeiros de Fafe e dos concelhos vizinhos, coordenados pelo Proteção Civil do Vale do Ave, e a colaboração das populações, evitou que os danos tivessem atingido "proporções ainda mais graves".

No domingo, as zonas mais afetadas do concelho foram Agrela, Serafão, Queimadela (zona da barragem), Fareja e Cepelos, com incêndios de grande dimensão, que chegaram a mobilizar 200 operacionais e vários meios aéreos. Algumas casas estiveram em risco, mas foi possível evitar que as chamas chegassem às habitações.

O balaço dos estragos ainda está a ser realizado, mas Antero Barbosa lamenta a "perda de muitos hectares de floresta".

Para Antero Barbosa, é importante que a população se mantenha atenta e redobre os cuidados nas próximas horas, enquanto a situação de alerta se mantiver, evitando situações de risco que possam provocar fogos florestais.

Segundo o último balanço da ANEPC, ao final da manhã desta segunda-feira, estavam ativos 36 incêndios, que mobilizavam mais de 2.100 operacionais, apoiados por 645 viaturas e 32 meios aéreos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê até quarta-feira um agravamento significativo do perigo de incêndio rural no continente, devido a condições meteorológicas adversas, como vento forte e temperaturas elevadas.

Devido à previsão de risco elevado de incêndio na generalidade do território continental, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aumentou o estado de alerta e prontidão dos meios de socorro para o nível mais elevado, para hoje e terça-feira.