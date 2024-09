Vento e calor fazem aumentar o risco de incêndio este domingo

Portugal está este domingo com risco de incêndio "muito elevado" e "máximo" na generalidade do território continental, devendo prolongar-se até quarta-feira devido às previsões de vento e calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes níveis de risco abrangem a generalidade dos concelhos do interior Norte e Centro, e alguns do Alto Alentejo e Algarve, com o restante território continental com perigo de fogos rurais nos níveis "elevado" e "moderado".

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Na sequência desta previsão, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou o estado de alerta para o dispositivo de combate a incêndios rurais para laranja hoje e vermelho na segunda e terça-feira nas regiões a norte do rio Tejo e o Alto Alentejo.

Os estados de alerta laranja e vermelho pressupõem o reforço de operacionais no terreno, com pré-posicionamento de meios dos bombeiros em locais estratégicos, bem como pré-posicionamento de meios da força especial de Proteção Civil, da unidade especial de emergência da GNR e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O IPMA coloca os distritos de distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal sob aviso amarelo devido a uma subida das temperaturas, até às 18h de segunda-feira