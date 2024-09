Solidariedade Imigrante vai reunir-se com associados no Alentejo

A associação Solidariedade Imigrante vai reunir-se com os seus associados no Alentejo, nomeadamente na localidade de São Teotónio, no concelho de Odemira, em data ainda a definir, disse hoje à agência Lusa Timóteo Macedo.

São Teotónio é uma pequena freguesia onde a população imigrante aumentou exponencialmente nos últimos anos, sobretudo para dar resposta à procura para a agricultura.

O presidente da Solidariedade Imigrante, a maior associação de defesa dos imigrantes em Portugal, falou à Lusa no final de mais uma reunião do movimento que junta mais de 50 associações e coletivos representativos dos imigrantes, realizada hoje, em Lisboa.

O movimento discutiu as ações de protesto a adotar face às recentes alterações à lei de estrangeiros, em vigor desde 04 de junho, que acabaram com dois artigos (art.º 88 e art.º 89) que permitiam aos imigrantes que tivessem chegado ao país com visto de turista avançar com um processo de autorização de residência e ficar legalizados, conhecido como "manifestação de interesse".

A extinção da "manifestação de interesse" gerou vários protestos junto das associações do setor, que já se reuniram com o Presidente da República e com vários grupos parlamentares (o PSD ainda não as recebeu).

Na reunião anterior, que decorreu a 24 de agosto, foi aprovado o lançamento de uma petição para que o tema possa ser discutido pela Assembleia da República e uma moção de solidariedade com os trabalhadores da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), onde pendem 400 mil processos. .

Na reunião de hoje, os integrantes do movimento "estiveram a preparar a petição, que vai ser lançada na próxima quarta-feira", contou Timóteo Macedo.

A petição pretende "obrigar o parlamento a discutir as últimas alterações à lei da imigração", resumiu, destacando os estudos que demonstram "a importância de haver mais imigrantes para o crescimento económico e o bem-estar" da sociedade portuguesa.

Na mesma reunião de agosto, as associações decidiram convocar uma concentração em frente à Assembleia da República para 25 de outubro, estando agora a analisar a possibilidade de a adiar para o dia seguinte, 26, se isso significar um aumento da mobilização, referiu Timóteo Macedo.

As associações voltaram a debater a situação na AIMA, considerando que a agência "tem de se fortalecer, com trabalhadores motivados e não precários", e tem também de ser "equipada como deve ser, para que as pendências que temos hoje não voltem a acontecer e se possam garantir respostas atempadas, dentro da lei", relatou Timóteo Macedo.