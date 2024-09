Homem morre depois de esperar uma hora por socorro. INEM admite atraso e abre inquérito

O INEM abriu um inquérito para apurar a demora no socorro a um homem que acabou por morrer, sábado, numa área de serviço no Algarve. A vítima, de 60 anos, sentiu-se mal e ficou cerca de uma hora à espera de assistência.

Segundo a família, citada pelo Correio da Manhã, durante 45 minutos foi tentado o contacto para o 112, mas tudo o que se ouvia eram mensagens gravadas. Quando, por fim, uma equipa do INEM chegou ao local, já nada havia a fazer além de declarar o óbito.

Contactado pela Renascença, o Instituto Nacional de Emergência Médica admite que houve um atraso no atendimento. Em comunicado, é anunciada a abertura de um inquérito para apurar em pormenor todas as circunstâncias em que decorreu a assistência a este utente.

"Pela análise preliminar da ocorrência, foi possível apurar que se verificou um atraso no atendimento, o que vem exigir uma análise pormenorizada da situação. Foi já determinado, pelo Conselho Diretivo do INEM, a abertura de um inquérito para apurar em pormenor todas as circunstâncias em que decorreu a assistência a este utente", lê-se na nota enviada à Renascença.

Segundo o INEM, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM atendeu a chamada às 11h30m para assistência à vítima que se encontrava em paragem cardiorrespiratória, tendo enviado para o local uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Faro e uma ambulância dos bombeiros de Olhão.

Passados 38 minutos, às 12h08, após assistência da vítima no local, a equipa da VMER informou que iria transportar o utente em manobras de Suporte Avançado de Vida para o Hospital de Faro, tendo o CODU informado o serviço de urgência do Hospital da chegada do utente. Esta informação dada pelo INEM contraria a que foi avançada pela família, que aponta que o óbito terá sido declarado no local.

Na sua nota, o INEM lamenta profundamente o desfecho da situação e apresenta condolências aos familiares da vítima.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima tinha 60 anos e sofria de problemas cardíacos. Depois de fazerem a primeira chamada para o INEM, às 11h03, os familiares tentaram fazer manobras de reanimação, sem sucesso, no local onde o homem desmaiou depois de sair do carro numa estação de serviço na Via do Infante, entre Tavira e Olhão.