Marinha ajuda três tripulantes de veleiro ao largo do porto da Figueira da Foz

Três tripulantes a bordo de um veleiro à deriva a cerca de 23 quilómetros do porto da Figueira da Foz tiveram de ser ajudados na sexta-feira, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Na sequência do alerta recebido pelas 18h50, através do "skipper" do veleiro, de bandeira polaca, foram de imediato ativados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Figueira da Foz, adianta a AMN em comunicado.

Segundo a Marinha, os três tripulantes, de nacionalidade espanhola, encontravam-se a bordo de "um veleiro, de bandeira polaca, à deriva, sem propulsão, a cerca de 14 milhas náuticas (aproximadamente 23 quilómetros) a norte do porto da Figueira da Foz", no distrito de Coimbra.

À chegada junto do veleiro, foi constatado que "os três tripulantes se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo os tripulantes da Estação Salva-vidas procedido ao reboque, por questões de segurança para os tripulantes e para a navegação, para o interior do porto", relata.

O proprietário foi notificado, e só poderá largar após ser alvo de uma vistoria, a fim de assegurar as condições de navegabilidade.

O comando local da Polícia Marítima da Figueira da Foz tomou conta da ocorrência.