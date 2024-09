Jovem de Gaia está desaparecida desde terça-feira

Carolina Barbosa, uma jovem de Vila Nova de Gaia, está desaparecida desde terça-feira, 10 de setembro. O caso já foi reportado às autoridades.



O último contacto da bióloga, de 29 anos, com a família aconteceu nesse dia, à hora do almoço, disse o pai ao Jornal de Notícias.



Carolina foi vista pela última vez na zona do Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia.

"Os amigos dela já viram tudo, os telemóveis, computadores, as mensagens" e, até agora, não há explicação para o desaparecimento, indica o progenitor.

A porta de casa foi encontrada aberta e o carro apareceu no jardim do Morro com o vidro traseiro partido e a chave na ignição, de acordo com fonte da família.