Incêndios: Mais de 360 operacionais combatem fogos na Caranguejeira e em Oliveira de Azeméis

Nove incêndios estavam em curso pelas 17:45 no continente, sendo os mais significativos o da Caranguejeira, Leiria, e de Oliveira de Azeméis, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na freguesia da Caranguejeira, no concelho de Leiria, um incêndio que deflagrou às 15:50 consumia uma zona de povoamento florestal, sem risco de habitações por perto, disse à agência Lusa o comandante de permanência às operações do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, às 17:31.

Segundo esta fonte, estava a ser feito um esforço no terreno para reforçar os meios para combater uma frente de fogo ativa. .

"De acordo com a análise que temos, o vento não nos vai preocupar nas próximas uma a duas horas"", acrescentou.

Às 17:33, estavam mobilizados 185 operacionais, apoiados por 50 viaturas e oito meios aéreos.

Com alerta às 15:49, o incêndio em zona de mato, na localidade de Ossela, concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, mobilizava 182 operacionais, apoiados por 51 viaturas e nove meios aéreos, às 17:44.

Em Silvares, o fogo que foi considerado o mais preocupante e causou ferimentos em três bombeiros, um deles foi assistido no local e dois com feridos ligeiros transportados para uma unidade hospitalar, "mas que não inspiraram cuidados de maior", já se encontrava em resolução, desde as 17:23.

Na consolidação das operações ainda estavam 616 operacionais, apoiados por 202 viaturas e quatro meios aéreos.

No balanço que fez às 13:00, segundo a ANEPC, tinha sido afetada, até então, uma área de cerca de 1.050 hectares, "mas este incêndio tem um potencial de 10.000 hectares", indicou o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

Às 17:33, registavam-se ainda incêndios ativos em Vila Boa de Quires e Maureles (Marco de Canaveses), Sarraquinhos (Montalegre), Vermoim (Vila Nova de Famalicão), Agrela e Serafão (Fafe), Sequeira (Braga), Guisande e Oliveira (Braga) e Ferreira (Paços de Ferreira).