Incêndios: GNR de Leiria identifica autor do fogo da Redinha

A GNR identificou o autor do incêndio que deflagrou em Redinha, no concelho de Pombal, distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria.

Segundo a mesma fonte, a GNR deteve um homem de 38 anos, que depois foi identificado e libertado para comparecer em tribunal.

"O homem foi o autor do incêndio, que provocou de forma involuntária, uma vez que estava a realizar trabalhos agrícolas, com uma roçadora", acrescentou a mesma fonte.

O alerta para o fogo da Redinha foi dado às 12:01, na localidade de Bernardos. O incêndio, que segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil se encontra em conclusão, teve no terreno 59 operacionais, apoiados por 19 viaturas.