​Incêndio do Fundão está “descontrolado” e alastra à Covilhã

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira em Silvares, no concelho do Fundão, está descontrolado e alastrou ao concelho vizinho da Covilhã.



“O fogo está descontrolado, entrou noutra freguesia de Barroca do Zêzere, em força, e também já entrou no concelho da Covilhã. Já passou em alguns sítios o rio Zêzere", disse à Renascença o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

As chamas não ameaçam diretamente habitações em nenhum destes municípios, mas estão a dar muito trabalho aos bombeiros, diz o autarca.

O foco mais próximo da vila de Silvares “tem alguma possibilidade de durante a noite de ficar mais controlada”, mas “há três frentes que estão a lavrar totalmente descontroladas”, afirma Paulo Fernandes.