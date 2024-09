​Incêndio do Fundão está “descontrolado” e alastra à Covilhã e Pampilhosa da Serra

“O fogo está descontrolado, entrou noutra freguesia de Barroca do Zêzere, em força, e também já entrou no concelho da Covilhã. Já passou em alguns sítios o rio Zêzere. O seu desenvolvimento é tão veloz que já entrou também concelho da Pampilhosa da Serra, perto da localidade de Dornelas do Zêzere", disse à Renascença o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, ao início da madrugada deste sábado.

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira em Silvares, no concelho do Fundão, está descontrolado e alastrou aos concelhos vizinhos da Covilhã e Pampilhosa da Serra.

O vento está a dificultar as operações dos bombeiros. Durante a tarde de sexta-feira, as chamas já tinham estado perto de algumas habitações em Silvares.

Um bombeiro da corporação do Fundão sofreu ferimentos ligeiros durante os trabalhos, indicou à Lusa fonte do comando nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Já na madrugada deste sábado, outros dois bombeiros sofreram ferimentos. De acordo com informações à Renascença do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, um bombeiro teve de ser transportado ao hospital e um foi assistido no local.



O incêndio deflagrou às 12h35 de sexta-feira, em zona de mato, em Silvares. Pelas 06h15 de sábado, estavam no terreno perto de 700 operacionais, apoiados por 2023 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).