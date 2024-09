Controlado fogo em Zamora, perto da fronteira com Portugal

Uma dezena de meios aéreos e numerosos meios terrestres conseguiram estabilizar grande parte do perímetro do incêndio florestal que deflagrou esta madrugada em La Tejera, na fronteira entre a província de Zamora e Portugal.

A estabilização da maior parte do perímetro fez com que, por volta das 20:00 de hoje o nível de perigo do incêndio tenha baixado de um para zero numa escala ascendente de zero a três, disseram à agência de notícias EFE fontes do dispositivo de combate ao fogo.

O incêndio, que deflagrou por volta das 05:00 de hoje numa zona de aerogeradores de um parque eólico no município de Hermisende, perto da fronteira com o parque natural português de Montesinho, ganhou grandes proporções devido ao vento.

Além dos meios aéreos, de técnicos e agentes ambientais, estiveram envolvidos nos trabalhos de extinção, ao longo do dia, dez equipas terrestres e sete equipas de especialistas em combate a incêndios, assim como maquinaria e outras equipas de bombeiros.