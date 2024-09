Cinco urgências de ginecologia e obstetrícia e duas de pediatria estão encerradas

Cinco urgências de obstetrícia e ginecologia e duas de pediatria estão encerradas neste sábado, segundo a informação disponibilizada às 08h15 no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação, estão encerrados os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital de Braga, do Hospital Distrital de Santarém, do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital Santo André, em Leiria.

O Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, conhecido como Hospital Amadora-Sintra, tem a urgência de Obstetrícia e Ginecologia referenciada entre as 00h00 e a meia-noite, e o Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem a urgência referenciada apenas para casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Nas unidades referenciadas, os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo CODU ou pela linha SNS 24.

O Portal do SNS indica também o encerramento das urgências pediátricas do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A urgência de pediatria do Hospital Amadora-Sintra está referenciada entre as 00:00 e as 08h00 e as 20h00 e a meia-noite, assim como a do Centro Materno Infantil do Norte, que está com restrições entre as 08h00 e as 18h00.

Ao todo, sábado, estão fechadas sete urgências, seis estão com restrições e 194 estão abertas. No domingo, mantém-se o encerramento de sete urgências, de acordo com a informação publicada no Portal do SNS.

A Direção Executiva do SNS apela à população para "ligar sempre" para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia. .