Amigos de Olivença louvam ministro da Defesa por afirmar soberania portuguiesa

O presidente do Grupo dos Amigos de Olivença (GAO) louvou esta sexta-feira as palavras do ministro da Defesa, Nuno Melo, que afirmou publicamente a soberania do Estado português sobre esse território fronteiriço que está sob administração espanhola.

"Estamos muito agradados, satisfeitos, e o Grupo dos Amigos de Olivença louva as palavras do ministro da Defesa, que vão ao encontro da posição do Estado português", que reclama o cumprimento dos tratados em que os dois países reconhecem a soberania de Portugal sobre esse território, afirmou Rui Carrilho.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do GAO disse saber que Nuno Melo "é um irredentista e um apaixonado pela causa" e destacou "o retorno" causado pelas declarações do ministro.

O ministro da Defesa Nacional disse hoje aos jornalistas, em Estremoz, no distrito de Évora, após presidir à cerimónia comemorativa do Dia do Regimento de Cavalaria N.º 3 (RC3) do Exército, que "Olivença é portuguesa".

"Estamos supercontentes e supersatisfeitos. O retorno que temos tido dos associados e das pessoas em geral é ótimo, aqui nas redes sociais, toda a gente está a enviar "Whatsapp" a mim e ao secretário-geral, porque não é uma pessoa qualquer, é o ministro da Defesa, numa cerimónia oficial, e ele basicamente vem afirmar aquilo que nós defendemos, que é que a soberania do território de Olivença é portuguesa", sustentou.