Professores. Apoio à deslocação já foi publicado e vigora até 31 julho de 2027

Fernando Alexandre, que assinalou a abertura de ano letivo no Agrupamento de Escolas de Vouzela, disse que “está previsto no decreto-lei que os dois apoios não são acumuláveis”.

Tal como a Renascença avançou esta quinta-feira, este apoio não é cumulativo com o apoio à renda . Os professores deslocados vão ter de optar por aquele que lhe for mais conveniente e isso mesmo confirmou, esta sexta-feira, o ministro da Educação.

Já foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei nº 57-A/2024 , que estabelece o regime do concurso extraordinário de recrutamento de professores e o apoio à deslocação de docentes.

A Renascença apurou junto do Ministério da Educaçã(...)

A portaria com a indicação das escolas onde os professores podem beneficiar do apoio à deslocação vai ser publicada nos próximos dias. No início de setembro estavam identificados 163 agrupamentos de 51 concelhos da Grande Lisboa, Alentejo e Algarve.

De acordo com o decreto-lei publicado sexta-feira, o apoio à deslocação vigora até 31 de julho de 2027.

Quanto ao concurso externo extraordinário de seleção e recrutamento do pessoal docente, a realizar ainda este ano, a portaria de vagas vai ser publicada “muito em breve”, disse o ministro da Educação, que garante que está a ser feito “tudo muito rápido”.

A portaria de vagas será o “primeiro passo e depois será feito o aviso”, acrescentou o ministro Fernando Alexandre, que considera que “a parte mais difícil está feita” para colocar professores em grupos de recrutamento deficitários, ou seja, aqueles em que foi identificada a ausência de colocação de docentes na contratação inicial e nas reservas de recrutamento. A terceira reserva de recrutamento é publicada a 16 de setembro.

De recordar que na última segunda-feira, o ministro da Educação tinha antecipado que o novo concurso de vinculação de professores ficará concluído em novembro.