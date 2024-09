"Portugal precisa de mais imigração" para melhorar o nível de vida

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) publicou um estudo cuja principal conclusão é que "Portugal precisa de mais imigração se quiser elevar o crescimento e o nível de vida".

Isto porque, segundo explica à Renascença um dos autores do estudo e diretor da FEP, Óscar Afonso, para alcançar uma taxa de crescimento de 3% ao ano, que - permitiria o país entrar no conjunto dos países mais ricos da União Europeia - seria necessário "subir a taxa de imigração média para 1,32%, um fluxo médio anual de 138.000 1000 imigrantes, que permitia compensar o saldo natural negativo e, com isso, estabilizar a população".

"Se não tivermos imigrantes, na verdade, estamos a limitar um dos fatores que é o fator trabalho, e isso vai limitar o nosso crescimento", diz o académico.



A grande causa da imigração dos jovens portugueses "fraco crescimento económico e na consequentemente estabilização do nível de vida", conta Óscar Afonso, que constata que, através do crescimento sustentado pela mão de obra imigrante seria possível melhorar o nível de vida da população e com isso, fixar os jovens em Portugal.

"Não havendo crescimento, o nível de vida também não sai do sítio", sublinha.

Por este motivo, o professor catedrático diz que o "boom do turismo e o PRR" deve ser aproveitado porque "quando Portugal cresce acima da média recebe muito mais imigrantes".

Ainda assim, "tendo em consideração que o governo tem minoria" Óscar Afonso conclui admitindo o seu ceticismo de que se consigam "fazer as reformas estruturais".