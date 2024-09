Ministra da Saúde diz que se avançou nas negociações com os sindicatos de enfermeiros

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considerou esta sexta-feira "muito positiva" a reunião com os sindicatos dos enfermeiros realizada na quinta-feira, que teve avanços, acrescentando que "há sempre margem para negociar" com os profissionais de saúde.

"A reunião de ontem [quinta-feira] foi muito positiva, creio que posso dizer que avançamos, ainda não conseguimos, é verdade, fechar um acordo, mas as negociações com os enfermeiros, tal como com os médicos, têm corrido com muita elevação e de forma muito positiva, tendo como objetivo comum, prestar melhores cuidados de saúde e valorizar os nossos profissionais", declarou a ministra durante uma visita à Unidade Local de Saúde do Alto Ave, em Guimarães, distrito de Braga.

A plataforma que reúne cinco sindicatos de enfermeiros recusou a contraposta de valorização salarial apresentada na quinta-feira pelo Governo, mantendo a reivindicação de aumento de duas posições remuneratórias para todos os profissionais de enfermagem.

"O que nós propusemos eram duas posições remuneratórias da tabela da carreira de enfermagem divididas em três anos. O que nos está a ser proposto agora é uma posição remuneratória e meia em três anos. Não aceitamos isso", disse à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE), Pedro Costa, após a reunião.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) tem agendada uma greve nacional para 24 e 25 de setembro e uma concentração para 25.

Sobre as negociações com os médicos, que também têm marcada uma greve para 24 e 25 de setembro, e no primeiro dia de paralisação uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde, a ministra respondeu que "há sempre margem para negociar com os sindicatos".