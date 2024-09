​Incêndio ameaça casas no concelho do Fundão

Um incêndio de grandes dimensões na freguesia de Silvares, no concelho do Fundão, está a ameaçar casas.



“A situação está grave, o fogo está a avançar a uma intensidade enorme. Os bombeiros estão a fazer uma linha de proteção a um conjunto de casas, porque o fogo está a passar perto das habitações”, disse à Renascença Cláudia Pereira, a presidente da junta de Silvares.

Pelas 18h20, combatiam as chamas 400 operacionais, apoiados por 120 viaturas e dez meios aéreos, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O alerta de incêndio foi dado pelas 12h35.

Em declarações à RTP3, o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, confirma que as chamas estiveram a poucas dezenas de metros da primeira fila de habitações da vila de Silvares.

"O risco ainda não está totalmente debelado. Na zona do perímetro de Silvares houve uma aproximação a cerca de 60 a 70 metros da frente de fogo das primeiras casas no lugar onde se criou um perímetro de segurança. Esse perímetro de segurança e a alteração do vento, para já, essa vertente está protegida. Devido às condições do vento, estamos muito longe de poder referir que a vila de Silvares está segura", declarou o autarca.