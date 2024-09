Hospital de Vila Real. Bloco de partos deve reabrir no verão de 2025

O bloco de partos do Hospital de Vila Real deverá reabrir no verão de 2025, após obras de requalificação de 3,5 milhões de euros, disse esta sexta-feira a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD).

A ULS, que tem sede em Vila Real, conclui esta sexta-feira uma semana de iniciativas dedicadas ao Dia da Grávida, que se assinalou na segunda-feira, e que se estenderam a vários concelhos da região.

No âmbito desta celebração, a unidade de saúde fez um ponto de situação das obras que estão a decorrer, visam a requalificação e ampliação do bloco de partos e urgência de ginecologia e obstetrícia e cuja reabertura está prevista para o verão do próximo ano.

A intervenção está a ser realizada de forma faseada para manter a atividade assistencial sem interrupções.

"Este investimento vem reforçar a capacidade assistencial da ULS nesta área, melhorar significativamente os cuidados de saúde prestados tanto para as grávidas como para os seus acompanhantes", afirmou Ivo Oliveira, presidente do conselho de administração da ULSTMAD.

Uma parte do investimento de 3,5 milhões de euros tem financiamento comunitário, através do programa Norte 2020.

Ivo Oliveira adiantou ainda que esta Unidade Local de Saúde tem já as escalas preenchidas até ao final do ano no serviço de urgência e obstetrícia.