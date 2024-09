Governo prevê duplicar habitação pública até 2030

O Governo prevê “mais do que duplicar a oferta pública de habitação” no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), subindo a fasquia da construção para as 58.993 casas até 2030, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Em comunicado divulgado antes do anúncio oficial do reforço, marcado para esta sexta-feira, em Alcanena, onde também estará o primeiro-ministro, o Ministério das Infraestruturas e Habitação justifica o reforço dizendo que “a dotação financeira inscrita no Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”, no âmbito do PRR, “não acautelou as reais necessidades de habitação do país”.

Face a isso, o Governo quer ultrapassar as 26 mil casas previstas inicialmente no âmbito do PRR e chegar às 58.993 habitações.

De acordo com a informação disponibilizada, o reforço será de 2.011 milhões de euros, totalizando um investimento adicional total de 2,8 mil milhões de euros face ao previsto, e a verba será financiada pelo Orçamento do Estado.