GNR constitui um homem arguido por incêndio florestal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) constituiu arguido um homem de 27 anos, por incêndio florestal, em Sortes, no concelho de Bragança.

Em comunicado, a força de segurança esclarece que no âmbito de uma investigação para apurar as causas de um incêndio florestal, ocorrido na localidade de Sortes, “os militares da Guarda apuraram que na sua origem esteve a utilização de uma motorroçadora com disco metálico”.

O autor foi identificado e constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Bragança.

O incêndio consumiu uma área de mato rasteiro e um pinhal de aproximadamente oito hectares.

A GNR relembra que, nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio rural “muito elevado” ou “máximo”, não é permitida a realização de trabalhos nos territórios rurais e na envolvente de áreas edificadas com recurso a motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte, como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor.