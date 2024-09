Fogo que deflagrou no Seixal está em fase de rescaldo

O incêndio que desde quarta-feira destruiu centenas de hectares de mato nos concelhos do Seixal e de Sesimbra foi considerado extinto às 20:00 de quinta-feira, mas continua em fase de rescaldo, informou hoje a Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil da Península de Setúbal, esta sexta-feira de manhã permaneciam no local 63 operacionais apoiados por 31 viaturas, não havendo ainda estimativa para a conclusão das operações de rescaldo.

O presidente da Câmara do Seixal, Paulo Silva, disse na quinta-feira que o incêndio destruiu cerca de 230 hectares de mato naquele concelho, no distrito de Setúbal, adiantando que a área ardida no concelho vizinho de Sesimbra terá sido muito maior.

Ainda não foi oficialmente anunciada a área ardida nos dois concelhos, mas operacionais envolvidos no combate às chamas disseram à Lusa que as chamas poderão ter destruído "cerca de 700 hectares de zonas de mato e floresta".

Numa nota divulgada na quarta-feira, o Comando Sub-regional da Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o incêndio foi provocado por um fogo numa viatura que circulava na autoestrada A33 e que "se propagou para uma zona de mato" na freguesia da Amora, no concelho do Seixal.

Ao final da tarde de quarta-feira, as chamas estenderam-se à zona florestal da Herdade da Apostiça, no concelho de Sesimbra, apesar do empenho de mais de 500 operacionais e de 12 meios aéreos no combate.

O incêndio não provocou vítimas, além de três bombeiros terem sofrido apenas ferimentos ligeiros, um deles devido a um traumatismo e dois por exaustão.