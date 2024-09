Faltam mais técnicos nas escolas que em qualquer disciplina. Diretores procuram mais de 600 psicólogos, terapeutas e informáticos

São psicólogos, terapeutas da fala, assistentes sociais ou informáticos. Nas escolas, chamam-lhes técnicos especializados e, tal como acontece com os professores, faltam várias centenas nas escolas. No total, os diretores ainda procuram contratar 664 técnicos, um número que ultrapassa as carências em qualquer disciplina.

No grupo de Educação Pré-Escolar, por exemplo, faltam 146 docentes. A Informática faltam 126, o mesmo número de professores que ainda é preciso contratar a Educação Especial para garantir que os alunos das escolas públicas têm professores em vez de furos nos horários.

Em relação aos técnicos especializados, o padrão é semelhante ao das faltas de professores. O distrito de Lisboa é o que tem mais carências (faltam 119), mas, em segundo lugar surge o Porto, onde faltam 111. Quando se fala de professores, o distrito do norte do país, surge em quarto lugar, depois de Setúbal e Faro.