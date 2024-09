Ex-diretor dos Serviços Prisionais está a "empurrar responsabilidades para outros"

Os guardas prisionais acusam Rui Abrunhosa Gonçalves de "empurrar responsabilidades" para quem não tem culpa da fuga de cinco reclusos. À Renascença, Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) disse, esta sexta-feira, que perdeu todo o respeito pelo ex-director, que declarou à "RTP" que a fuga de cinco reclusos da cadeia de Vale de Judeus aconteceu porque "falhou quem os guarda".

Para o líder do sindicado, as declarações de Rui Abrunhosa Gonçalves mostram que "alguém está a tentar ludibriar a realidade e imputar responsabilidades a quem não as tem, evitando responsabilidades próprias".

"O professor doutor Rui Abrunhosa merecia todo o meu respeito até hoje de manhã, quando deu a entrevista, porque eu não posso sacudir a minha responsabilidade e empurrar responsabilidades para outros, e da maneira que foi, porque muita gente estava a ver esta entrevista, foi no horário nobre e foi simplesmente dizer que eu estive aqui de passagem, vim tomar um café e ver a bola e, afinal, aconteceu isto, mas eu não sei nada disto", queixou-se Frederico Morais.