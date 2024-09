Colégios privados estão a subir salários para resolver falta de professores

“ Quando a procura dos pais é muito forte, é sempre possível encontrar professores , uma vez que isso permite aos estabelecimentos de ensino ser mais concorrencial do que o Estado ao nível do pagamento”, refere.

Rodrigo Queiroz e Melo garante que os colégios estão preparados para o arranque do ano letivo, com os quadros do pessoal docente preenchidos, apesar das dificuldades em contratar professores.

“Não negamos que este ano, tal como o ano anterior já assim o foi, tem sido mais difícil recrutar do que em tempos mais antigos e também temos tido mais mudanças no corpo docente do que havia anteriormente, uma vez que atualmente, com bastante facilidade, os candidatos a professores podem vincular no Estado”, começa por referir.

“Mas na verdade temos os quadros cheios. Sentimos que há mais dificuldade em alguns estabelecimentos de ensino menores, como Pré-Escolar e 1.ª Ciclo, uma vez que por vezes é mais difícil substituir estes profissionais, nas grandes cidades. São, ainda assim, casos que nos preocupam, mas casos residuais no total do setor”, conclui o diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular.