Apoio a professores deslocados é "perigoso" porque "cria situações de desigualdade"

Financiar a deslocação de professores só para determinadas zonas do país “pode ser perigoso”, alerta o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).

Manuel Pereira considera que o novo apoio a professores deslocados pode ser “perigoso”, porque cria “mais um foco de desestabilização desnecessário nas escolas”.

“Se há escolas em que não faltam professores, é porque há professores que se deslocam para lá”, sublinha o responsável, lembrando que em escolas da região norte muitos dos professores são deslocados.

Manuel Pereira defende que, para resolver o problema da falta de professores no sul do país, é preciso criar condições, nomeadamente “garantir uma residência que possam pagar”.

Para além do decreto-lei publicado esta sexta-feira em Diário da República, com as condições para os professores deslocados, também foi publicado o aviso de apoio extraordinário à renda. Dois subsídios que, tal como a Renascença avançou, não são cumulativos.