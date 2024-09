Voos da TAP obrigados a divergir para Madrid devido a vento forte em Lisboa

Dois aviões da TAP com destino ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tiveram esta quarta-feira de divergir para Madrid, de acordo com a informação disponibilizada no site da ANA - Aeroportos.

O voo Funchal - Lisboa (TAP94KM) devia aterrar às 23h25 na capital portuguesa.

Já a ligação Barcelona - Lisboa (TAP39ZL) tinha hora prevista de chegada para as 23h45.

Ambos os aviões da TAP terão divergido para Madrid devido ao vento forte que se faz sentir na região de Lisboa, que esteve em alerta amarelo do IPMA até à meia-noite desta quarta-feira.