PJ detém homem por crimes violentos contra cidadãos estrangeiros no Porto

A Polícia Judiciária, identificou e deteve, esta madrugada, um homem de 26 anos, suspeito de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

Em comunicado, a PJ esclarece que os dois crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência e um crime de roubo, foram praticados na cidade do Porto, na madrugada do dia 10 de setembro, contra cidadãos estrangeiros.

“Os factos ocorreram em dois momentos distintos, porém de modo sucessivo, na via pública”, acrescenta.

Segundo a PJ, a primeira situação ocorreu na zona do Campo 24 de Agosto.

“Após abordar aleatoriamente alguns cidadãos estrangeiros, com insultos de índole racista, o arguido, munido de uma arma branca atacou as vítimas com violência e apoderou-se de alguns dos seus pertences”, indica, acrescentando que “um dos visados acabou por ser ferido com gravidade no tórax, encontrando-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João”.

Ainda de acordo com a PJ, “passado 15 minutos, sobre a primeira ocorrência, desta vez na zona de São Roque da Lameira, o arguido, abordou outro cidadão estrangeiro proferindo novamente insultos de índole racista, vindo-o igualmente a atacar com recurso a uma faca”.

“Após estas ações, e por forma a evitar a sua identificação e detenção, o suspeito alterou a sua aparência física e rotinas”, assinala a PJ.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.