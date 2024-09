Perigo máximo de incêndio em mais de 60 concelhos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou mais de 60 concelhos dos distritos de Leiria, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Faro, Coimbra, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança em perigo máximo de incêndio rural.

Em perigo muito elevado e elevado de incêndio estão vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental.

Para esta quinta-feira o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade nas regiões Norte e Centro, sendo em especial por nuvens altas durante a manhã e o início da tarde.

As previsões da meteorologia apontam também para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas serras do Alto Minho e pequena subida de temperatura na região Sul, em especial da mínima.

Em termos de temperaturas, as máximas deverão oscilar entre os 22ºC, em Aveiro, Porto e Viana do Castelo, e os 33ºC, em Évora, Beja e Faro, e as mínimas entre os 11º C, em Vila Real, Bragança e Guarda, e os 20, em Faro.