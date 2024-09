Mário Nogueira vai esperar pela revisão do estatuto do professor para avaliar o Governo

"Como é evidente não aplaudi o discurso do presidente da Assembleia da República [José Aguiar Branco] quando disse que era preciso que passassem as escolas a contratar os professores, como não aplaudi a senhora presidente da Associação de Municípios [Portugueses, Luísa Salgueiro], quando disse que era preciso aprofundar a municipalização", assumiu Mário Nogueira.

Mário Nogueira falava aos jornalistas no final da cerimónia oficial de abertura do ano letivo, que decorreu na Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, e onde esteve a "representar os mais de 50 mil docentes que mereciam estar representados " na sessão solene.

Para Mário Nogueira , é a partir de outubro, com o Orçamento do Estado, revisão do estatuto e valorização da profissão, que se vai perceber qual "a vontade política" do Governo resolver os problemas da educação.

O secretário-geral da Fenprof , Mário Nogueira, disse esta quinta-feira que vai esperar o início da discussão da revisão do estatuto do professor e analisar o investimento no Orçamento do Estado para avaliar o Governo.

O sindicalista adiantou ainda aos jornalistas, que entre 23 de setembro e 3 de outubro, vão fazer em todos os distritos, começando por ordem alfabeta, e a terminar em Viseu, dois plenários diários com os professores.

Mário Nogueira adiantou que "acabará com uma grande iniciativa de professores na rua", no dia 5 de outubro em Lisboa, com início no Rossio e fim marcado para o Largo de Camões, no dia em que se assinala Dia Mundial do Professor.

"Queremos associar este ano o Dia Mundial do Professor aos 500 anos de Camões e será uma iniciativa onde traçaremos e deixaremos claras quais são as propostas que temos par ao estatuto e quais são as linhas vermelhas que traçamos desde já", adiantou.

A sessão que assinalou o início do ano letivo contou com membros do Governo e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, deputados, entidades civis, religiosas e militares da região de Viseu.