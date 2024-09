Macedo de Cavaleiros avança com projeto-piloto para aumentar a competitividade do comércio local

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros vai apresentar esta tarde um projeto piloto diregionado aos comerciantes e que visa a competitividade do comércio local.

Segundo o presidente da autarquia, Benjamim Rodrigues, “trata-se de uma iniciativa que se desenvolverá no terreno, junto dos comerciantes aderentes, e que, depois da recolha de inúmeros dados úteis para o desenvolvimento do trabalho, na sua forma final, trará a breve e médio prazo resultados muito práticos, que o comércio local poderá adotar, para melhor preparar o seu futuro”.

O projeto idealizado para localidades de menor densidade populacional vai recorrer à utilização de tecnologias emergentes para recolher e analisar informação relevante (cloud, ciência de dados, neurociência e big data, entre outras).

A adesão ao programa confere vários benefícios aos empresários e, também, aos clientes, ficando aqueles que aderirem ao preenchimento do inquérito disponível nas lojas ao sorteio mensal de um cheque de 30 euros, para ser utilizado nos comércios aderentes.

A participação dos empresários é gratuita. Só têm de manter-se no projeto por pelo menos um ano, ou seja, para permitir a recolha de dados, uma fase fundamental; facultar a instalação de um tablet localizado num suporte dentro do estabelecimento; e, também, a colocação de um nó no interior da loja, para contagem de pessoas que passam na rua.

De acordo com a autarquia, a colaboração com esta Rede Transfronteiriça de Inovação e Competitividade para o Comércio de Proximidade confere três benefícios imediatos.

“Permite aceder a relatórios individuais e globais, com dados da afluência de pessoas na rua hora a hora, possibilita obter propostas personalizadas de melhoria para os estabelecimentos comerciais; sem esquecer que faculta aos comerciantes colaborarem na organização dos chamados Grupos de Foco com os clientes (atividade organizada pela DECO), para conhecer as respetivas necessidades e consciencialização da importância do comércio de proximidade”, explica Benjamim Rodrigues.

O projeto-piloto de colaboração transfronteiriça envolve em rede a Universidade de Valladolid, o Instituto Politécnico de Bragança, diversas associações empresariais e comerciais de Portugal e Espanha e a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.