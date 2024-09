Incêndios. Manhã de rescaldo no Seixal, em Sesimbra e em Alvaiázere

Depois de várias ocorrências que geraram preocupação, a manhã de quinta-feira trás boas notícias no que toca aos incêndios.

Pelas 6h00, foi dado como dominado o incêndio nos concelhos do Seixal e de Sesimbra, estando ainda no local 461 operacionais apoiados por 156 veículos com o objetivo de evitar possíveis reacendimentos, segundo a proteção civil.

Recorde-se que este incêndio, cujo alerta foi dado às 12h52 desta quarta-feira, começou por uma viatura que circulava na A33 e propagou-se para uma zona de mato, ameaçando depois habitações.

Antes, também o incêndio que cortou a Autoestrada 13 (A13) entre os nós de Alvaiázere e Cabaços, no distrito de Leiria também foi dominado por volta das 20h30 desta quarta-feira.

Segundo o comandante sub-regional, o incêndio teve origem numa máquina que estava a fazer trabalhos na floresta e que ardeu.



Foram destacados mais de 300 efetivos para este incêndio. Destes, 127 encontram-se a fazer o rescaldo, contando com o apoio de 39 viaturas, segundo o dados da proteção civil.