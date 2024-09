Homem que esfaqueou dois imigrantes fica em prisão preventiva

O homem de 26 anos detido pela Polícia Judiciária, esta quinta-feira, por ter perseguido e esfaqueado dois imigrantes, no Porto, foi posto em prisão preventiva, avança o “Jornal de Notícias”.

O cidadão português foi encontrado por inspetores da brigada de homicídios da PJ no bairro do Cerco, no Porto, 48 horas depois dos ataques.

No entretanto, já havia rapado o cabelo e o bigode – com o intuito de evitar ser identificado.

As duas tentativas de homicídio tiveram motivações racistas. A primeira ocorreu na zona do Campo 24 de Agosto, a segunda na zona de São Roque da Lameira.

Há registo vídeo de pelo menos um dos ataques.