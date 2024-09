Uma carrinha de serviços prisionais que transportava um detido para o Tribunal de Matosinhos foi abalroada esta quinta-feira pelo condutor de uma viatura numa rua desta cidade que foi, posteriormente, intercetado, adiantou à Lusa fonte da PSP do Porto.

Além do condutor da viatura, a PSP intercetou ainda o ocupante, acrescentou a fonte.

Estes homens foram intercetados na Avenida do Comércio de Leixões, em Matosinhos, no distrito do Porto, especificou.