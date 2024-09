Câmara de Lisboa abre concurso para 146 casas com renda acessível

Segundo a autarquia, a bolsa de habitações agora a concurso inclui 29 apartamentos de tipologia T0 e 44 apartamentos de tipologia T1, "tendo em vista contribuir com soluções de habitação para os profissionais deslocados, designadamente os professores, mas também os enfermeiros e agentes de polícia, entre outros".

"A habitação é uma área absolutamente prioritária para este executivo. Estamos a fazer um esforço inédito no município de Lisboa para dar respostas concretas aos problemas que a cidade enfrenta nesta área, em diferentes frentes", indica a nota.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa, presidida pelo social-democrata Carlos Moedas, sublinha que se trata da "maior bolsa de atribuição" desde a abertura do Programa Renda Acessível.

A Câmara Municipal de Lisboa abriu esta quinta-feira um concurso para atribuir 146 habitações com renda acessível. O concurso está aberto até 7 de outubro.

Outras freguesias contempladas neste concurso são as do Parque das Nações, Lumiar, Penha de França, Santa Clara, Ajuda, Beato, Alvalade, Marvila, Olivais, Areeiro, Estrela, Alcântara, Carnide e São Domingos de Benfica.

As habitações a concurso estão localizadas em 18 das 24 freguesias da cidade de Lisboa, das quais "dezena e meia estão em reabilitação em zonas históricas", nomeadamente nas freguesias de Arroios, Misericórdia e Santa Maria Maior.

Movimento defende que todas as licenças de Alojame(...)

"Grande parte das habitações está em processo de reabilitação ou na fase final de construção, podendo os candidatos aceder a informações acerca do estado do apartamento a que se candidatam na plataforma Habitar Lisboa", acrescenta a nota do município.

O Programa Renda Acessível destina-se a agregados familiares que procuram casa em Lisboa e não têm capacidade para aceder ao mercado privado.

As candidaturas podem ser submetidas até 7 de outubro e decorrem "online", através da Plataforma Habitar Lisboa, sendo que a atribuição das habitações será realizada por sorteio.

Desde o início do mandato do atual executivo (2021) já foram disponibilizadas 1.500 habitações, de acordo com dados da autarquia.