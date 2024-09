Apoio aos professores deslocados não é cumulativo com o apoio à renda

Em quatro dias, o Governo negociou e aprovou, o Presidente da República promulgou e ainda esta quinta-feira deve ser publicado o diploma que cria um regime excecional e temporário para recrutamento do pessoal docente a realizar no ano letivo de 2024-2025, além de um apoio à deslocação para professores.

Tudo feito em tempo recorde para colocar mais professores nas escolas.

O apoio é para os professores colocados em escolas carenciadas, ou seja, nas regiões onde tem sido mais difícil contratar: Grande Lisboa, Alentejo e Algarve, mas nem todos os estabelecimentos de ensino são elegíveis.

A Renascença questionou o Ministério da Educação sobre se estão identificadas as escolas onde os professores deslocados podem receber o apoio, mas não obteve resposta.

Também os sindicatos representativos dos professores, que na última segunda-feira estiveram reunidos com o ministro da Educação, pediram a listagem das escolas onde os docentes podem vir a beneficiar do apoio, mas sem sucesso.

Segundo fonte sindical, contactada pela Renascença, Fernando Alexandre remeteu-se ao silêncio para, segundo disse, não estigmatizar as escolas, mas de acordo com o que está previsto deverá sair uma Portaria com a indicação das escolas. No início de setembro estavam identificados 163 agrupamentos de escolas, de 51 concelhos.

Segundo a Renascença apurou, os professores que venham a beneficiar do apoio à deslocação, por terem residência fiscal a mais de 70 quilómetros da escola onde lecionam, não podem candidatar-se ao apoio à renda.

Os docentes que tenham de pagar por uma segunda casa têm, assim, de optar por um dos dois subsídios disponíveis e confirmar que respeitam os critérios.

O apoio à renda tem limite de 200 euros, enquanto o apoio à deslocação tem o valor máximo de 450 euros para quem mora a mais de 300 quilómetros de distância da escola onde leciona.