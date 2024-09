Alerta de fraude. Contribuintes estão a receber email com link malicioso

Um novo email fraudulento está a ser enviado a alguns contribuintes para acederem a "informações complementares", com a Autoridade Tributária e Aduaneira a alertar para "em caso algum" se carregar no link sugerido.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue num link", refere o alerta publicado no Portal das Finanças.

Nessa mensagem fraudulenta é referido que o objetivo é que o contribuinte fique a par de "informações complementares relativas às suas obrigações fiscais", sendo-lhe pedido que "verifique os detalhes abaixo [referência o link malicioso] e tome as medidas necessárias o mais rapidamente possível".

A mensagem prossegue com a sugestão de link [na versão de "clique aqui"] para o contribuintes supostamente aceder a "mais informações e regularizar a situação", com a AT a alertar para em caso algum se fazer esta operação.

A AT sublinha, como tem feito em situações idênticas anteriores, que estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas, já que têm apenas por objetivo convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links/botões sugeridos.