Teatro S. João prepara plano para sem-abrigo que dormem nas saídas de emergência

O presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João, no Porto, anunciou esta terça-feira que está a trabalhar para promover a integração das pessoas em situação de sem-abrigo que dormem nas saídas de emergência do edifício.

"O [Teatro Nacional] São João está a preparar caminho para, em 2025, em parceria com estas outras entidades, vir a realizar projetos que excedem este problema localizado no edifício do São João, com o objetivo de promover o desenvolvimento, a integração das pessoas em situação de sem-abrigo ou de emergência social", declarou Pedro Sobrado, durante a conferência de imprensa de apresentação da programação para a nova temporada setembro-dezembro 2024.

Pedro Sobrado avançou que nas últimas semanas ele e a sua equipa têm trabalhado com várias entidades públicas - municipais, Estado central, organizações não governamentais e associações -, para alargar as bermas do nosso "projeto de responsabilidade social" que também é o Teatro Nacional de São João.

"Precisamos de encontrar uma solução para um problema que tem sido repetidamente sinalizado por várias entidades, nomeadamente a Proteção Civil, mas sentimo-nos também imbuídos e motivados a tomar parte, de implicarmo-nos na solução, que é evidentemente maior e mais complexo do que aquele que temos na Praça da Batalha", acrescentou Pedro Sobrado.

Pedro Sobrado recordou que há vários anos que as portas de emergência na envolvente do exterior do edifício do Teatro Nacional de São João servem de "morada muito precária" para um conjunto de pessoas.

"O problema que ali temos é um problema de segurança. Trata-se de saídas de emergência para o público e para as equipas, mas é antes de mais um problema social e um problema humano", declarou na conferência de imprensa.