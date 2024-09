Pedras caem sobre comboio no túnel da estação de S.Bento no Porto. Circulação está condicionada

A circulação de comboios está condicionada, nesta manhã de quarta-feira, entre a estação de S.Bento e Porto-Campanhã, depois de terem caído pedras sob um comboio no interior do túnel que une as duas estações ferroviárias.

Neste momento, a circulação faz-se apenas por uma via.

À Renascença, fonte da Infraestrururas de Portugal (IP) adianta ainda que o comboio e os passageiros já foram retirados de dentro do túnel, estando uma equipa de peritos da IP a apurar as causas e potenciais estragos provocados pelo acidente.

Ainda não se sabe quando será restablecida a normalidade da circulação.