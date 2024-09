Pedras caem sobre comboio no túnel da estação de São Bento no Porto. Circulação foi retomada

A circulação de comboios entre a estação de São Bento e Porto-Campanhã voltou ao normal. Na manhã desta quarta-feira, a queda de pedras sob um comboio no interior do túnel que une as duas estações ferroviárias obrigou ao condicionamento da circulação.

A circulação foi reposta pelas 16h30, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), estando "reunidas as condições de segurança e circulação ferroviária". Desde cerca das 10h desta quarta-feira que a circulação se fazia apenas por uma via.

À Renascença, fonte da IP adiantou ainda que o comboio e os passageiros foram retirados de dentro do túnel logo após o incidente, estando uma equipa de peritos da IP a apurar as causas e potenciais estragos provocados pelo acidente.



A gestora da rede ferroviária portuguesa disse ainda que a queda de pedras resultou "da realização de trabalhos de terceiros".

[notícia atualizada às 17h14]