Incêndio que cortou A13 foi dominado em Alvaiázere

A Autoestrada 13 (A13), que esteve cortada desde as 17h20 entre os nós de Alvaiázere e Cabaços, no distrito de Leiria, devido a um incêndio, já reabriu, disse à Lusa fonte da concessionária Ascendi. O fogo foi dominado pelas 20h30 desta quarta-feira.

“A autoestrada foi totalmente reaberta nos dois sentidos”, revelou a mesma fonte, esclarecendo que não há registo de incidentes.

Segundo a concessionária, o fecho daquele troço da A13 deveu-se ao facto de o incêndio se estar a aproximar da via e à falta de visibilidade devido ao fumo.

A Guarda Nacional Republicana adiantou que a A13 reabriu pelas 20h00.

O incêndio foi dominado pelas 20h30, adiantou o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, acrescentando que os meios vão continuar posicionados em operações de consolidação.

De acordo com Carlos Guerra, metade dos mais de 300 efetivos que estão no local no combate ao fogo vão continuar destacados, em operações de consolidação.

“Duas máquinas de rasto estão a fazer a consolidação. Vamos manter a vigilância toda a noite e durante o dia, em todo o perímetro do teatro de operações”, acrescentou o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, num ponto da situação à Lusa pelas 20h45.

Segundo o comandante sub-regional, o incêndio, em Pussos São Pedro, teve origem numa máquina que estava a fazer trabalhos na floresta e que ardeu.

No local, pelas 20h45, estavam 335 operacionais, apoiados por 101 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

