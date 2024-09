Está a ser combatido, esta quarta-feira, um incêndio numa zona de mato na Amora, munícipio do Seixal.

O alerta foi dado às 12h52.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte do Comando sub-regional da península de Setúbal que avança que no local estão 80 operacionais apoiados por 24 veículos e um meio aéreo, estando mais dois a caminho do local.

Ainda não se sabem as causas que levaram ao fogo, nem se este se encontra próximo de habitações.