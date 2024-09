Incêndio no Seixal mobiliza 130 operacionais e 9 meios aéreos

Cerca de 130 bombeiros, apoiados por 39 veículos e 9 meios aéreos, estão a combater, esta quarta-feira, um incêndio na localidade de Amora, munícipio do Seixal.

O alerta foi dado às 12h52.

Em declarações à Renascença. o comandante Miguel Oliveira disse que o incêndio começou perto da A33.

Não conseguiu confirmar, contudo, se há casas “ameaçadas pelas chamas”.



Segundo a SIC Notícias, "há já estradas cortadas para as zonas residenciais de Belverde e Aroeira", no concelho do Seixal, tendo em conta que o fogo deflagrou na zona de Belverde.



[Notícia atualizada às 15h10.]