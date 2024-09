Incêndio controlado no Seixal e ativo em Sesimbra. Meios foram reforçados

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira na Amora está em fase de rescaldo no concelho do Seixal, mantendo-se ainda ativo no concelho de Sesimbra, mobilizando no combate mais de 480 operacionais.

O presidente da Câmara do Seixal, Paulo Silva, adiantou numa nota na rede social Facebook, publicada pelas 23h12, que o fogo entrou em fase de rescaldo no seu concelho.

"O fogo encontra-se no entanto ainda ativo no concelho de Sesimbra pelo que todos os meios continuam a operar no terreno. Desta forma apelamos a todos que mantenham a calma e a serenidade e que possam cumprir as orientações das forças de segurança e da proteção civil", pode ler-se.

Paulo Silva deixou ainda um agradecimento em nome do município do Seixal a todas as autoridades que "desde o início estiveram no terreno e desenvolveram todos os esforços para que a população se mantivesse em segurança".

"A todos deixo o meu sincero reconhecimento. Foi pelo seu empenho e excelente trabalho desenvolvido que no concelho as pessoas e habitações não sofreram quaisquer danos, havendo no entanto a lamentar a área florestal ardida. (...) Igualmente agradeço às centenas de populares que foram levar água, leite e comida aos bombeiros (apesar da Câmara Municipal do Seixal ter providenciado todo este apoio) e que demonstraram a solidariedade do povo deste concelho", destacou ainda.