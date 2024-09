IC5 reaberto após remoção de camião que se despistou e capotou

A circulação no Itinerário Complementar 5 (IC5) junto à ponte Meirinhos/Sardão, sentido Mogadouro-Alfândega da Fé, em Mogadouro, foi restabelecida às 00h15 desta quarta-feira, após o despiste de um veículo pesado na terça-feira, adiantou à Lusa fonte da GNR.

Fonte do Destacamento Territorial da GNR de Bragança referiu que pelas 00h15 de hoje o trânsito foi reaberto de forma alternada, antes da reabertura total após serem finalizados os trabalhos.

De acordo com a mesma fonte, foi necessário recorrer a uma grua e outros meios para remover o camião articulado que transportava um "grande bloco" de granito o que levou ao encerramento deste troço do IC5.

Devido ao acidente, o IC5 já tinha sido cortado neste troço e reaberto de forma de forma alternada, entre final da manhã até ao meio da tarde de terça-feira, altura em que deu início às operações de remoção do veiculo e carga.

O alerta para o despiste, que ocorreu ao quilómetro 104 e fez um ferido ligeiro, foi dado às 09h10, de terça-feira.

"Um veículo pesado despistou-se, acabando por capotar junto à ponte de Meirinhos -Sardão, no concelho de Mogadouro", no distrito de Bragança, disse na altura à Lusa o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

O comandante referiu ainda que do acidente resultou um ferido ligeiro, um homem de 55 anos que ficou encarcerado e que foi transportado de helicóptero para o hospital de Bragança.

Para o local foram mobilizados 19 bombeiros, apoiados por cinco veículos, que contaram com o apoio da equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.